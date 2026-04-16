Es la crónica de una muerte anunciada, dice oposición sobre destitución de sometidos a juicio político

Tegucigalpa – En cualquier escenario ya se sabe que serán destituidos, esto es la crónica de una muerte anunciada, dijo hoy el diputado opositor Rafael Sarmiento sobre el juicio político que se desarrolla en contra de varios militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Aunque el suspendido consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, al igual que el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los 2 suplentes, comparezcan ante el Pleno del Congreso Nacional, siempre serán destituidos, dijo Sarmiento.

Acotó que es una decisión de ellos comparecer o no, pero siempre será el mismo resultado.

“Lo que iban a exponer ya lo hicieron en las audiencias a las que acudieron; sin embargo, esa será una prerrogativa de ellos decidir comparecer; si vienen, los vamos a acompañar, esperaremos cuál será la decisión de Mario Morazán y el resto de los compañeros citados”, señaló.

“Nosotros lo hemos reiterado, esta es la crónica de una muerte anunciada; aquí no son juicios políticos los que se están aplicando, son juicios de la politiquería y del partidismo; ellos tienen la mayoría en este momento, los 86 votos; pero el hecho de que tengan la mayoría no quiere decir que tengan la verdad y la razón de su lado”, insistió.

La comisión especial legislativa de juicio político, sugirió la noche del miércoles la destitución de cuatro altos funcionarios electorales por sus actuaciones que pusieron en peligro las elecciones de 2025.

Los cuatro funcionarios suspendidos deberán acudir a la Cámara Legislativa a la 1:00 de la tarde de este jueves, si así lo estiman conveniente.

La comparecencia de los funcionarios no cambiará nada, dijo Sarmiento al tiempo que externó “la decisión ya está tomada, los van a suspender, lo que no vamos a permitir es que saquen a Libre de los órganos electorales”. (RO)