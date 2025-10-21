Es irresponsable proclamarse cuando no hay una muestra, reacciona Asfura a la declaratoria de Rixi

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, consideró que es irresponsable que un candidato se proclame vencedor de las elecciones generales cuando no hay un primer corte de los resultados.

“De ninguna manera, sería irresponsable hablar de esa manera, hasta que no se tenga una muestra de los 18 departamentos y un mínimo del 30 % de los votos, no hay forma cómo marcar una tendencia”, declaró.

Este fin de semana, la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, manifestó que su triunfo tiene que estar sellado al mediodía, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la proclame ganadora a las 9:00 de la noche.

Asfura mencionó que cada quien tiene su forma y criterio para hablar.

Señaló que si se va a comportar de esta forma, entonces que solo se muestran los resultados en los departamentos de Francisco Morazán, Ocotepeque y Copán.

Sostuvo que la tendencia debe mostrar un 30 % de los resultados de las elecciones y con una muestra de todo el territorio hondureño. AG