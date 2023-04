Es insólito que colectivos de Libre estén atentando contra las instituciones: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La crisis permanente que se vive en la actualidad no es sólo en el sector Salud, sino en muchas instituciones y es lamentable que sea el mismo partido en el Poder que esté atentando en contra de las instituciones, fustigó la diputada Maribel Espinoza.

“Es algo insólito que colectivos enviados por líderes del Partido Libre estén atentando contra las propias instituciones, eso me hace reflexionar que cuál es el propósito, realmente si el señor coordinador del Partido Libre es incapaz de llegar a acuerdos con su propio partido cual es realmente el propósito”, planteó la parlamentaria del PSH.

Recordó que hay crisis por todos lados como en el Ministerio Público y otras instituciones, provocadas desde el mismo gobierno a través de los colectivos, pareciera que hay algunas personas interesadas en promover la anarquía, eso solo puede tener una justificación y es de naturaleza política.

A renglón seguido apuntó que decir que todo lo que se tiene hasta el día de hoy es tan malo que hay que cambiar el modelo político para uno mejor, “en eso estoy en total desacuerdo porque lo que se debe hacer es apoyar la meritocracia en los cargos públicos, fortalecerse las instituciones y resolver los problemas planteando soluciones”.

Espinoza, subrayó que está bien que cuando un partido llega al poder en los primeros tres meses brinde un informe y exponga las condiciones en que encontró el país, pero es inaceptable que a más de año y cuatro meses se siga echando la culpa al gobierno anterior de la incapacidad para resolver los problemas.

Lo que está pasando en el país es grave, anotó citando el caso particular del sector salud, donde dijo que el ministro Matheu, pese a lo que se diga está haciendo su esfuerzo, no obstante, hay muchas cosas tras pasillo, que él no puede decir.

Finalmente, consideró que Libre se está equivocando y reiteró que de su parte tendrán su voto en cosas buenas, pero estará presta a rechazar proyectos que no sean en beneficio del pueblo. LB