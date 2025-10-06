Es inaudito que a estas alturas no hayan aprobado el presupuesto de la UFTF y el TJE: Antonio Rivera

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas cuestionó a la dirigencia del Libertad y Refundación (Libre) pues mientras dicen que combaten a la corrupción, no le quieren dar presupuesto a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como la Unidad de Política Limpia.

El parlamentario recordó que la UFTF es la unidad que va supervisar que no entre dinero mal habido a las cuentas de los candidatos a cargos de elección popular.

“Es inaudito que a estas alturas no hayan aprobado el presupuesto de la Política Limpia y también del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) donde habrá cualquier cantidad de apelaciones”, dijo al agregar que el oficialismo tiene la última palabra en el Congreso Nacional por lo que espera que esta semana agenden sesiones para finalmente aprobar estos presupuestos.

El diputado opositor considera que la aprobación de los presupuestos electorales pasa por una negociación que el Partido Nacional no avalará, pues no están a favor de aprobar el endeudamiento que quiere Libre, señaló. VC