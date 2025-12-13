Es importante el escrutinio especial, pero también abrir urnas con serias denuncias de fraude: Arístides Mejía

Tegucigalpa – A criterio del expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones y actual representante del Partido Liberal, Arístides Mejía no basta con el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas, también se deben revisar urnas donde hay serias denuncias de fraude.

– Si se hace una revisión de acta por acta, ya el próximo sábado se podría saber quien es el ganador de los comicios generales, previó Mejía.

– Propone reformas electorales, militares y del sector justicia para que cada cuatro años el país no se ve envuelto en incertidumbre ciudadana.

Valoró que no solo es importante llevar a cabo el escrutinio especial, que deberá empezar en las próximas horas, sino también hacer la apertura de urnas que presentan fuertes irregularidades y que han sido impugnadas por los partidos Nacional y Liberal.

Mejía especificó que en departamentos como: Lempira, Intibucá y La Paz, zonas con menos desarrollo en el país, la abstención siempre alcanza altos niveles, pero ahora aparecen como que votaron el 80 y hasta 90 %.

“Lo que queremos es que nunca más se burle la voluntad del elector, que sea el pueblo hondureño el que decida, que no sean los que manipulan. Por eso, después que pase todo esto habrá que hacer reformas importantes al sistema electoral”, delineó.

Afirmó que “para que se establezca la legitimidad del próximo gobierno, que es importante para la gobernabilidad del país, se requiere que haya la certeza absoluta de que el presidente sea declarado por el CNE sea el que realmente ha ganado”.

Propuso que el Partido Nacional y el Partido Liberal lleven a cabo el voto por voto para que no quede ningún tipo de dudas en este proceso electoral.

“Proponemos un método, comparemos las actas, las nuestras las tenemos, de todo el país y las comparamos con las que tiene el Partido Nacional y el CNE para ver si están bien introducidas, luego las sumamos y vemos los resultados. Seguidamente, que el Partido Nacional nos diga en cuáles tiene dudas y las revisamos voto por voto en esas urnas, luego nosotros hacemos lo mismo de nuestro lado, con el afán de establecer la legalidad del proceso”, puntualizó.

Arístides Mejía concluyó afirmando que “los que irrumpieron con estas prácticas antidemocráticas, ya perdieron la elección, perdieron el poder, ahora sólo les queda entregar el poder”. JS