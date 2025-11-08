“Es hoy o nunca, vamos a defender la democracia”: Nasry Asfura  

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura dijo a los presentes, que Honduras es diferente y este 30 de noviembre todos tienen que salir a votar masivamente y con ellos defender la democracia, «es hoy o nunca, todos a defender a Honduras».

– Nadie nos va a poner ideologías fracasadas, expresó Asfura.

– Llamó a votar temprano el 30N y luego a ser testigos de los conteos de los votos en las urnas.

Agregó que han usado las instituciones para amedrentar a la oposición, pero no lo van a lograr porque se van el 30 de noviembre.

“No es con odio, con insultos que van a lograr quedarse, Honduras no quiere eso, quiere tranquilidad, elecciones limpias”, manifestó.

Sostuvo que la bandera de cinco estrellas es la única que vale, por lo que hay que salir temprano a votar y a las 5 de la tarde regresar a los centros de votación y firmar porque solo así vamos a defender la democracia.

“Nos toca poner el pecho de frente para luchar por lo que amamos y recuperar la paz, llevar fuentes de empleo, hay un gran compromiso con salud y educación, respetando siempre la institucionalidad”, afirmó.

Indicó que la única alianza es con el pueblo hondureño y recordó que la bandera Nacional es de color azul, el color que ellos defenderán.

El apoyo es para Cossette López, Mario Flores, Miriam Barahona, Tomás Zambrano porque los están amenazando y si los amenazan a ellos es como que lo estén amenazando a él.

“Hoy tenemos amenazas a las ideologías, hay una guerra de ideologías que están atentando hasta con las iglesias y el pueblo hondureño no se va a dejar amedrentar”, indicó.

Agregó que hoy le toca a la sociedad civil, universidades, observadores internacionales que hoy están en el país para que nos ayuden a generar paz y tranquilidad y que el voto sea respetado el 30 de noviembre.

El llamado es a toda la población a salir a votar y defender la democracia, el llamado también para los otros candidatos para que sean un equipo en las mesas donde se defienda el voto de la población.

A las Fuerzas Armadas le hizo un llamado a mantenerse firme por Honduras, y no por un partido político, aquí solo hay dos lados una ideología fracasada o un pueblo que lucha por su libertad, manifestó.

Para finalizar, Nasry Asfura pidió a Dios ser el guía de Honduras, la responsabilidad de los hondureños es salir a votar y defender la democracia y que “nos de la voluntad de gobernar Honduras y enrumbar este país”, apuntó. IR