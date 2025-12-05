“Es histórico, nunca hubo una diferencia tan reducida entre dos candidatos”: Augusto Aguilar

Tegucigalpa- El exmagistrado del ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, calificó como “histórico” el estrechísimo margen entre los dos principales candidatos presidenciales, Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal, señalando que nunca antes en Honduras se había registrado una diferencia tan mínima en una elección general.

Aguilar resaltó que, afortunadamente, este proceso electoral ha despertado un alto nivel de interés por parte de organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, la OEA y otras misiones, además del acompañamiento del sector privado y de observadores nacionales. Este entorno, afirmó, ha contribuido a que el proceso se mantenga “relativamente normal” pese a las tensiones propias de un conteo tan cerrado.

No obstante, advirtió que el actual momento del escrutinio ha generado desconfianza y temor de fraude entre sectores de la población, producto principalmente de la tardanza en la divulgación de datos y de ciertas inconsistencias detectadas en las actas durante los procesos de apertura y cierre.

“Yo realmente no creo que se trate de un fraude. Creo que la tecnología y los dispositivos tecnológicos que están aplicando no están a la altura del proceso y se cometen errores, por eso se interrumpe la transmisión de los resultados”, explicó Aguilar.

El exmagistrado insistió en que lo más importante es mantener la confianza en el organismo electoral, recordando que este trabaja directamente con la empresa encargada del conteo y supervisa la labor de miles de empleados. Subrayó además que en cada Junta Receptora de Votos están representados todos los partidos políticos, lo que constituye un mecanismo adicional de control y transparencia.

El exmagistrado concluyó haciendo un llamado a la calma, afirmando que la ciudadanía debe permitir que el escrutinio continúe su curso y que las instituciones finalicen el proceso con la mayor transparencia posible, especialmente ante un resultado que podría definirse voto a voto.LB