Es grave la constante caída del sistema de resultados, según expresidente del TSE

Tegucigalpa – El expresidente del desaparecido Tribunal Superior Electoral (TSE), Augusto Aguilar, consideró como “grave” las constantes caídas del sistema de divulgación de resultados preliminares en torno a las elecciones generales.

Lamentó la constante caída del sistema de divulgación de resultados en todos los niveles tras más de una semana de los comicios del pasado 30 de noviembre.

“Es muy grave porque el TREP si aparece en la ley que debe hacerse la transmisión preliminar de resultados”, dijo el exmagistrado.

Aunque remarcó que es el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien debe hacer la declaratoria oficial cuando finalice el escrutinio de todas las actas.

Sostuvo que el escrutinio se realiza cuando el órgano electoral tiene todas las actas de cierre.

Sobre la exigencia de algunos candidatos de hacer el “voto por voto”, el exmagistrado esclareció que primero deben presentar una impugnación para que se proceda a la verificación de una o más urnas.

Asimismo, indicó que si se quiere pedir la figura del “voto por voto” a nivel nacional, es porque está exigiendo una repetición de las elecciones por alguna inconsistencia de fuerza mayor.

“Toda repetición consiste en presentar pruebas que han existido inconsistencias, irregularidades o malicias en el escrutinio o desarrollo de la votación”, expresó.

Aguilar aseveró que debe haber clausulas en el contrato con la empresa encargada del sistema de resultados sobre el incumplimiento de lo estipulado para aplicar multas o sanciones. AG