Es evidente que se requiere de una nueva Ley Electoral: ASJ

Tegucigalpa – El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo este viernes que tras la declaratoria oficial de las elecciones generales en el nivel presidencial queda más que evidenciado que se requiere de una nueva Ley Electoral.

“Lo que estamos viendo en este proceso electoral es el resultado de un proceso que pareciera ser que fue diseñado para que no funcionara”, consideró al resaltar que la nueva Ley Electoral, los partidos políticos no deben tener influencia directa sobre la autoridad electoral.

(Leer) La firma que inclinó la balanza en la declaratoria presidencial del CNE

Hernández también señaló la importancia del involucramiento de los ciudadanos en los procesos electorales para que sean ellos los que resguarden la voluntad popular.

Refirió que en este reciente proceso fue claro cómo se intentó obstaculizar el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el gasto que hizo el mismo Estado para desprestigiar a la institución electoral.

El director de ASJ indicó que los resultados electorales reflejan que el pueblo hondureño no estaba conforme con el modelo de gobierno de los últimos cuatro años.

“Ahora lo que corresponde es cerrar este capítulo, hacer la declaratoria de alcaldes, diputados e inmediatamente comenzar a trabajar en este tema de la reforma”, dijo al exteriorizar que espera que todas las bancadas apoyen las reformas electorales. VC