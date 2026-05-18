Es evidente las ilegalidades cometidas por Luis Redondo y su junta directiva: Jorge Cálix

Tegucigalpa – Luego que el Ministerio Público confirmara una investigación contra la Comisión Permanente del Congreso Nacional que lideró el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo (2022-2026), el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, señaló que las ilegalidades son evidentes.

– Las acciones legales abarcan a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de dicha comisión.

“Es evidente las ilegalidades cometidas por Luis Redondo y su junta directiva en los cuatro años anteriores, sus acciones tienen consecuencias y nadie puede burlarse de la Constitución y de la ley”, expresó el diputado liberal.

Este lunes, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), procedió a citar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan este miércoles ante fiscales de esta dependencia y rindan declaración en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones.

Entre los citados figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, junto a otros integrantes de la Comisión Permanente señalados en las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía por decisiones que presuntamente violentaron los límites y facultades establecidos por la ley, sostuvo.

En ese contexto, Cálix afirmó que, a su criterio como abogado, sí se habrían cometido delitos y señaló que el Ministerio Público está actuando correctamente al citar a los involucrados para que presenten sus descargos.

“Se les está dando la oportunidad de defenderse en sede administrativa antes de cualquier requerimiento fiscal”, agregó. (RO)