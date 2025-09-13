spot_imgspot_img
Frase del día

«Es el momento de los candidatos, estamos atentos a las propuesta de todos, y así poder evaluar que candidatos son los que ofrecen una propuesta mejor para la resolución real, auténtica de las necesidades de los ciudadanos”.

Por: Proceso Digital

José Vicente Nácher Tatay | Arzobispo de Tegucigalpa

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024