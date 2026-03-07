Es el momento de combatir los carteles y bajar la violencia que golpea a nuestros países: Nelson Castañeda

Tegucigalpa – A criterio del encargado de Seguridad y Defensa de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, llegó el momento de combatir a los cárteles de la droga con el afán de bajar los índices de violencia que golpea a los países del área.

Destacó que la cumbre “Escudo de las Américas” tiene como especial relevancia temas como seguridad, migración, incluso hasta inversión. “Es importante que entre esta reunión se generen todas esas coordinaciones políticas necesarias para afrontar estas amenazas constantes que viven estos países de la región y ojalá que alineados con Estados Unidos se puedan lograr cambios sustanciales”, adicionó.

Castañeda enfatizó que “lo que esperamos desde la sociedad civil es que no solo sean reuniones, que estos espacios se traduzcan en cooperaciones concretas.

“Tenemos que entender que Honduras para afrontar estos grupos criminales que cometen delitos transnacionales requiere de mucho apoyo, colaboración y acompañamiento, por lo esperamos que Honduras pueda presentar un buen planteamiento durante esta cumbre y poder atraer la colaboración, no sólo de Estados Unidos, sino que también de otros países que puedan tener insumos, herramientas o conocimientos que puedan servir y ser de mucha utilidad para la construcción del plan de seguridad de Honduras”, esbozó.

El representante de ASJ, reflexionó que ante el poder de logística de las organizaciones criminales, se necesita que una estrategia colectiva regional que se maneje bajo una táctica integral de combate.

Mencionó que el Departamento de Estado de EEUU ha denominado de departamentos hondureños como Olancho, Colón y Gracias a Dios, como zonas sin ley.

Urgió de programas a corto plazo para iniciar un plan estratégico que resulte altamente eficiente con el acompañamiento de la cooperación internacional, que es sumamente importante en este momento que se está construyendo este plan de seguridad y defensa en el país centroamericano.

Concluyó afirmando que “ahora más que nunca, necesitamos de toda la colaboración internacional para poder sacar a Honduras de esos altos índices de violencia y criminalidad”. JS