Es difícil calificar de positivos estos dos años de relación con China: Aníbal Cálix

Tegucigalpa – Para el analista político, Aníbal Cálix, es difícil calificar de positivos los dos años de relación diplomática entre Honduras y China Popular, que se alcanzaron este mes de marzo.

Cálix mencionó que por una parte, se le dio un manto de secretividad mediante un decreto ejecutivo a todas las negociaciones, en tal sentido, “las cosas claves de todo este proceso no se pueden conocer”.

Mientras que si uno se va a la vida diaria, “lo que hemos tenido en el país es una invasión de productos chinos, de tiendas chinas que en realidad vienen a vender a Honduras, que vienen a generar una situación de consumo para los hondureños”.

El analista concluyó que “el verdadero impacto y el impacto positivo es cuando usted puede exportar, porque de esa manera las divisas vienen al país, no salen del país y al mismo tiempo cuando usted está produciendo, está generando empleo”.

Considerando estos aspectos, agregó que “hasta el momento no podría catalogarse de positivo esta situación, después tenemos y tenemos situaciones como el sector camarón que perdió su principal mercado, Taiwán y ahora no tiene como venderle a China porque los proceso no son rápidos, entonces el impacto sigue siendo negativo”, afirmó. VC