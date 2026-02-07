Es decisión acertada nominación de Flores Bermúdez en EEUU, pero no debió trascender hasta su confirmación: Graco Pérez

Tegucigalpa – El experto en derecho internacional, Graco Pérez calificó como “una decisión acertada” la nominación de Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras en Washington, sin embargo la noticia no debió trascender hasta que no se haya confirmado por parte del gobierno de Estados Unidos.

– Existe una ley de servicio exterior que debe ser aplicada para tener mejores resultados, dijo.

Recordó que Flores Bermúdez posee sobrada experiencia porque fue canciller de la República, además como representante de Honduras ante Washington y también estuvo en Europa.

“Se solicitó su beneplácito al gobierno de Estados Unidos. Yo creo que no debió haber trascendido esta noticia hasta que ya se le otorgue, pero esperamos que en el caso que se confirme se rodee de un buen equipo que lo apoye”, expresó.

Abogó para que exista un minucioso proceso de selección de embajadores para las representaciones diplomáticas en el mundo. “Hay que fortalecer las relaciones con Europa, Japón, Corea del Sur y ojalá con Taiwán”, señaló.

[LEER] Asfura nomina a Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras en EEUU

Pérez apuntó que es tiempo que se aplique el escalafón diplomático y se respete la carrera en el servicio exterior, ya que estos apartados fortalecen la atracción de inversiones.

“A los embajadores hay que ponerles metas que tienen que cumplir, y que de esa forma justifiquen su presencia en el exterior”, aseveró.

Mencionó que una de las funciones de los embajadores debe estar enmarcada en la atracción de inversiones para mejorar la imagen del país. En el caso de los cónsules, la protección de los migrantes, estimó.

El doctor en derecho internacional cuestionó que la función diplomática se estancó desde hace muchos años en Honduras, debido a los padrinazgos políticos para incursionar en el servicio exterior.

Reconoció que la Canciller Mireya Agüero y el propuesto embajador en Washington Roberto Flores Bermúdez tienen experiencia en el servicio exterior, pero abogó para que se abran posibilidades para nuevas generaciones que constituyen el relevo generacional del país. JS