Erradican 80 mil arbustos de coca y destruye laboratorio rústico en Tocoa, Colón

Tegucigalpa- . Este viernes se ejecuta la erradicación y destrucción de una extensa plantación de arbustos de coca, así como la destrucción de un laboratorio rústico, en una zona montañosa de la aldea Nueva Vida, municipio de Tocoa, departamento de Colón.



De acuerdo con el reporte policial, el área intervenida comprende aproximadamente diez manzanas de terreno, en las cuales se contabilizan 80,000 arbustos de coca, con una altura aproximada de dos metros.

Asimismo, se realizó la destrucción de un laboratorio rústico utilizado para la extracción de pasta base de coca.



Las labores de erradicación se iniciaron desde el día miércoles y continúan en curso gracias al trabajo coordinado de los funcionarios antidrogas, con agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Este tipo de operaciones policiales conlleva una importante movilización de recursos humanos y logísticos, debido a las condiciones geográficas de difícil acceso donde se desarrollan las acciones.

En ese sentido, se ha dispuesto del apoyo del helicóptero institucional para realizar labores de monitoreo y vigilancia aérea en la zona, así como para el traslado de alimentación y abastecimientos destinados a los agentes que permanecen desplegados en el sector, garantizando así la continuidad y efectividad de la operación. IR