Erradican 48 mil arbustos de coca y destruye laboratorio rústico en San Esteban, Olancho

San Esteban-. Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), realizaron la erradicación e incineración de 48,000 arbustos de coca, así como la destrucción de un laboratorio rústico empleado para el procesamiento de pasta base de coca, en una zona montañosa de la aldea Río Grande, municipio de San Esteban, Olancho.

La plantación estaba distribuida en dos parcelas: la primera, con una extensión de cuatro manzanas, contenía aproximadamente 32,000 arbustos de coca; mientras que la segunda, de dos manzanas, albergaba alrededor de 16,000 arbustos.

La operación contó con el apoyo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), adscritos a la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Cabe destacar que, todo el procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), conforme a los protocolos establecidos en este tipo de intervenciones. IR