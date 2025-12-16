Erradican 245 mil plántulas y arbustos de coca en Colón

Tegucigalpa– En el marco del Plan “Navidad Segura 2025”, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), realizaron la destrucción e incineración de un vivero y plantas de arbusto de coca, ubicado en la aldea El Portillo, municipio de Limón, departamento de Colón.

Según el reporte policial, en el lugar se contabilizaron aproximadamente 155 mil plántulas con una altura promedio de cinco centímetros, listas para ser trasplantadas.

Así como 90 mil plantas en proceso de germinación, totalizando 245 mil plántulas destinadas a la producción ilícita.

El procedimiento se ejecutó con el acompañamiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación interinstitucional.

Igualmente, se erradicó un laboratorio rústico. IR