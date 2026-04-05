Erradican 18 mil plantas de coca en zona montañosa de La Ceiba

Tegucigalpa – Efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) lograron la ubicación y erradicación de 18 mil plantas de cosa en el sector montañoso de la aldea San Antonio del Norte, municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), lograron la ubicación y aseguramiento de una plantación de supuesta hoja de coca con una extensión aproximada de seis manzanas de terreno, contabilizando de forma preliminar alrededor de 18 mil plantas.

Posteriormente, los efectivos militares realizaron reconocimiento en el área con el objetivo de ubicar posibles responsables, sin encontrar presencia de personas en el sector, se informó.

En el presente año, se han asegurado al menos 156 plantaciones más de 300 mil arbustos de coca en Colón, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara, los cuatro departamentos considerados en la ruta del narcotráfico. JS