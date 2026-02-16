Erradican 16 mil arbustos de coca en Colón

Tegucigalpa– Las Fuerzas Armadas erradicaron una plantación con 16 mil arbustos de coca en el sector montañoso de la aldea Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón.

El cultivo ilícito abarcaba una extensión aproximada de ocho manzanas, según el reporte oficial.

Durante la operación también fue localizada y destruida una instalación artesanal que contenía precursores químicos utilizados para el procesamiento de droga, lo que indica que en la zona no solo se cultivaba la droga, sino que se avanzaba en su transformación.

La erradicación se realizó con la autorización judicial correspondiente.

En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han eliminado más de 90 mil arbustos de coca en los departamentos de Olancho y Colón, como parte de las acciones contra el narcotráfico en el país. IR