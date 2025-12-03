Ernestina Godoy, de mujer de confianza de Sheinbaum a fiscal general de México

Ciudad de México – La nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Ernestina Godoy (Ciudad de México, 1954), ha caminado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en momentos clave de su proyecto político, desde la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasando por la Fiscalía de la Ciudad de México, hasta la Consejería Jurídica del Ejecutivo al inicio del gobierno actual.

Godoy y Sheinbaum coincidieron en la construcción y fundación de Morena desde sus primeros años, entre 2011 y 2014, cuando el movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registró como partido político.

Pero su vínculo se afianzó cuando Godoy encabezó la Fiscalía de Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum en la capital del país (2018-2023).

Primero, en 2018, Godoy fue designada titular de la entonces Procuraduría de Justicia de la capital, y en 2019 se convirtió en la primera fiscal de la Ciudad de México, -cuando cambió el nombre de la dependencia-, cargo en el que permaneció hasta 2024.

La presidenta mexicana volvió a recurrir a Godoy al comenzar su gobierno, nombrándola su consejera jurídica en octubre de 2024, puesto al que renunció la semana pasada para asumir como encargada de despacho de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Ahora, a sus 72 años, Godoy asciende a la cabeza de la FGR, uno de los cargos más relevantes del gabinete ampliado del Gobierno de Sheinbaum, en un momento de profundos cambios en el sistema de justicia mexicano, tras la reforma judicial que introdujo la elección de jueces en el país en junio pasado.

“Una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con estrategia y con visión de Estado”, dijo Godoy, al comparecer este día en el Senado.

Así, Godoy respondió a las críticas de algunos sectores de la oposición y la sociedad civil que alertan de una posible pérdida de autonomía de la FGR, por la cercanía de Godoy con Sheinbaum.

Godoy fue elegida por el Senado, de mayoría oficialista, de entre una lista de tres mujeres aspirantes a la FGR, enviada este día por Sheinbaum al Senado.

Sheinbaum mencionó en conferencia de prensa esta mañana que decidió enviar la lista final compuesta únicamente por candidatas «porque es tiempo de mujeres», fiel a uno de sus lemas de campaña y ahora de gobierno.

En su comparecencia, Godoy aseguró que el «respaldo» que tuvo para llegar a la terna final de aspirantes «no es un premio» sino «un mandato», y se comprometió a encabezar una FGR de «puertas abiertas» que «ponga primero a las víctimas».

Godoy, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó su trayectoria como defensora de derechos humanos en los años ochenta, al frente de organizaciones de sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

En la década de los 2000, ocupó diversos cargos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Y en 2012 fue diputada local en la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en 2015, asumió como diputada federal por Morena.

Después, Godoy escaló a posiciones gubernamentales cada vez más decisivas hasta llegar a la administración federal de Sheinbaum.

Apenas tomó el control del despacho de la FGR, el viernes pasado, Godoy ordenó los primeros cambios en áreas estratégicas: la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y César Oliveros Aparicio, respectivamente.

«No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad(…) La justicia no se negocia», sostuvo Godoy en su comparecencia. JS