Erika Urtecho reprocha que se discuta futuras postulaciones presidenciales

Tegucigalpa – La diputada liberal Erika Urtecho reprochó que haya personas que discutan quienes pueden postularse a una candidatura presidencial al proceso electoral del 2029.

– La actual gestión gubernamental apenas cumplió 5 meses.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que le preocupa que algunas personas se discutan quienes pueden volver a postularse a una precandidatura presidencial.

“Es preocupante que en Honduras algunas personas estén discutiendo quién puede volver a postularse a la Presidencia, en lugar de como resolver los problemas que realmente afectan al pueblo hondureño”, expresó.

Señaló que la reelección presidencial en Honduras es ilegal, y que el único camino legítimo para aplicar esta figura es mediante una consulta popular.

Urtecho exclamó que mientras no se realice una consulta popular cualquier intento de forzarla bajo falsos argumentos o ambiciones personales, constituyen una violación imperdonable a la ley. AG