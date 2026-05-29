Erika Urtecho pide liberación de líderes indígenas detenidos en Nicaragua

Tegucigalpa – La diputada Erika Urtecho, expresó su preocupación por la situación de los líderes misquitos y mayangnas detenidos en Nicaragua: Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez y Steadman Fagot.

– Erika Urtecho solicitó la liberación inmediata de Brooklyn Rivera, garantías médicas para Nancy Henríquez y claridad sobre el paradero e integridad física de Steadman Fagot.

En un pronunciamiento público compartido por sus redes sociales, Urtecho señaló que Rivera permanece bajo detención forzada desde hace más de dos años y ocho meses, en condiciones de aislamiento y con reportes sobre un delicado estado de salud.

Igualmente, indicó que Henríquez continúa bajo régimen de casa por cárcel y con limitaciones para recibir atención médica especializada.

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Por último, la congresista también manifestó preocupación por el paradero y estado de Steadman Fagot, así como por líderes y guardabosques del pueblo mayangna reportados como detenidos o desaparecidos en el contexto de la defensa de la Reserva de Biosfera Bosawás.

La representante de Gracias a Dios afirmó que los pueblos originarios de la Moskitia hondureña «mantienen lazos históricos y culturales con las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua», por lo que llamó a organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre la situación. AD