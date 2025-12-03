Erika Urtecho confirma que Nasralla ganó Gracias a Dios con el 100 % de las actas en su poder

Tegucigalpa – La diputada liberal Erika Urtecho aseguró este miércoles que Salvador Nasralla obtuvo la victoria en el departamento de Gracias a Dios, al afirmar que cuenta con el 100 % de las actas escrutadas en ese sector, donde —según sus datos— el margen es estrecho pero suficiente para adjudicar el triunfo al presidenciable.

“¡En Gracias a Dios, la victoria es nuestra! Cuento con el 100 % de las actas del departamento y la marea rojo, blanco y rojo llegó a Mi Muskitia. «SalvaPresidente ganó el departamento”, manifestó Urtecho, quien agradeció a la población misquita “por el cariño y respaldo”.

¡En Gracias a Dios, la victoria es nuestra! Cuento con el 💯 de las actas del departamento y la marea rojo, blanco y rojo 🇦🇹 en Presidencia, Diputación y Alcaldías llegó a Mi Muskitia.



¡@SalvaPresidente ganó el departamento!



Gracias a Mi Muskitia, por el cariño y respaldo, no… pic.twitter.com/lmqLS2cLib — Erika Urtecho Echeverría (@erikaurtecho) December 3, 2025

La parlamentaria señaló que, de acuerdo con el cuadro de resultados que compartió, el Partido Liberal obtuvo 12,082 votos, mientras que el Partido Nacional alcanzó 11,637, lo que deja una ventaja de 445 votos a favor de Salvador Nasralla en esa zona.

Urtecho también expresó su agradecimiento al líder del Partido Liberal por confiar en ella como coordinadora departamental y sostuvo que el compromiso ahora es “no defraudar” a la población.

“Vamos Honduras”, finalizó la diputada, reafirmando que la alianza liberal en el departamento de Gracias a Dios se mantiene firme en respaldo a Nasralla.

En el conteo oficial del CNE, la contienda sigue reñida entre el candidato liberal Salvador Nasralla y el nacionalista Nasry Asfura y cada actualización mantiene en suspenso a la población, aunque de momento aventaja el liberal con una minima diferencia de sufragios. LB