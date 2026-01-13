Erika Urtecho advierte que ataques a diputados liberales se intensificarán en los próximos días

Tegucigalpa – La diputada Erika Urtecho advirtió que los ataques contra sus compañeros de la bancada liberal se intensificarán y se extenderán en los siguientes días.

“Los ataques que han iniciado contra algunos compañeros se intensificarán y se extenderán con el paso de los días hacia todos nosotros, pero quiero que sepan que no estamos solos; nos tenemos los unos a los otros”, posteó en su cuenta de red social “X”.

Señaló que si los ataques arrecian es porque un diputado del Partido Liberal la posibilidad de presidir el Congreso Nacional.

Urtecho indicó que los liberales deben seguir adelante ante las amenazas, mentiras y calumnias; que no pueden detenerlas, pero si mantenerse firme.

Los diputados electos Marlon Lara y Yury Sabas como los ungidos para que presidan la junta directiva del Poder Legislativo, mientras que el presidente electo Nasry Asfura designo a su jefe de bancada, Tomás Zambrano.

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) nombró una comisión especial para que hable con las otras fuerzas políticas y está integrada por: Marlon Lara, Yury Sabas, Erika Urtecho, Nahun Cálix, Alexander López, Octavio Pineda, Allan Ramos y Francis Cabrera. AG