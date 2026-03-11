Eric García sólo sufre una sobrecarga y no está descartado para el domingo

Barcelona – El defensa del Barcelona Eric García, baja por precaución en el empate del martes en la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1), sufre una pequeña sobrecarga y no está descartado para el partido de este domingo contra el Sevilla en LaLiga EA Sports, según han confirmado a EFE fuentes del club.

El zaguero catalán se ha sometido este miércoles a pruebas médicas, que han descartado la existencia de una lesión, y su participación en el próximo compromiso del equipo dependerá de cómo evolucionen sus sensaciones durante la semana.

Tras medirse el martes por la noche al Newcastle en Inglaterra, el entrenador Hansi Flick dio un día de descanso a la plantilla, que regresará este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para empezar a preparar el choque del domingo contra el Sevilla.

El Barcelona no contará para este duelo con los lesionados Jules Kounde, Alejandro Balde, Andreas Christensen y Frankie de Jong, mientras que la entidad no descarta ningún escenario con Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que afronta el tramo final de su recuperación tras ser intervenido del menisco interno de la rodilla derecha el pasado mes de septiembre. EFE