Equipos de la DIPAMPCO capturan a falsos miembros del “Cártel del Diablo” que exigían L.7 millones en extorsión

La Lima, Cortés – En un operativo de alto impacto, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), lograron la captura de una pareja quienes se hacían pasar por integrantes del “Cártel del Diablo” para generar terror al momento del cobro de la extorsión.

La detención se ejecutó a la altura de Brisas del Aeropuerto, carretera a la altura de la carretera CA-13, La Lima, Cortés.

Estos son “Wilmer”, originario de Trinidad, Santa Bárbara, residente en Villanueva, Cortés, así mismo se detuvo a “Yasmin”, también originaria de Santa Bárbara y residente en Villanueva.

Las investigaciones de los equipos de la DIPAMPCO dieron a conocer que los detenidos autores materiales e intelectuales de cobros de extorsión que ascendía a los seis millones de lempiras.

Para presionar a sus víctimas y agilizar el pago, la pareja utilizaba la identidad del supuesto “Cártel del Diablo” como método de intimidación y generar más temor en sus víctimas.

En el operativo se decomisó dinero en efectivo simulando ser una fuerte cantidad de dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y un vehículo turismo.

Los detenidos ya han sido puestos a la orden de la Fiscalía correspondiente por suponerlos responsables del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos, donde enfrentarán el debido proceso judicial. JS