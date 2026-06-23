Equipos de la Alcaldía se suman a labores de atención de incendio generado por derrumbe en la capital

Tegucigalpa – Equipos de respuesta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se sumaron a las labores de atención de la emergencia registrada este martes a la orilla de una calle alterna que conecta el anillo periférico con la colonia Loarque de Comayagüela, luego de que un cerro colapsara parcialmente y provocara un incendio de grandes proporciones en una empresa ubicada en la zona.

El personal de la comuna capitalina, encabezado por Protección Civil del Comité de Emergencia Municipal (Codem), perteneciente al Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), se desplazó al lugar de los hechos para coordinar las acciones de atención y apoyar las labores desarrolladas por los cuerpos de socorro.

Por instrucciones precisas del alcalde Juan Diego Zelaya, se activaron de inmediato los mecanismos de respuesta municipal para brindar asistencia al Cuerpo de Bomberos y a las demás instituciones que trabajaron arduamente en la zona para controlar la emergencia y salvaguardar la seguridad de los empleados que se encontraban en la empresa afectada.

Las acciones se concentraron en apoyar las labores de combate del incendio, así como en la evaluación de riesgos derivados del deslizamiento, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar condiciones seguras para el personal operativo.

“Hasta que estemos seguros de que no hay personas en el interior, no podemos comenzar a trabajar en el exterior. Lo más importante es salvaguardar la vida humana y no podemos afirmar ninguna situación hasta que concluyan las labores de búsqueda”, manifestó Julio Quiñónez, director del Simger.

Como parte del respaldo brindado por la AMDC, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) puso a disposición dos camiones cisterna que trasladaron 18,000 galones de agua, recurso fundamental para reforzar las tareas de extinción de las llamas.

La coordinación interinstitucional permitió optimizar la respuesta ante la emergencia, sumando esfuerzos entre las dependencias municipales, el Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro que permanecieron en el sitio hasta controlar la situación.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de actuar de forma inmediata ante cualquier contingencia que represente riesgo para los capitalinos, manteniendo activos sus equipos de emergencia y fortaleciendo la capacidad de respuesta para proteger vidas y bienes en el Distrito Central. JS