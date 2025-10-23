Equipos de AMDC y FFAA inician intervención en zona cero de la Guillén y El Reparto tras deslizamientos

Tegucigalpa- Con la participación de 500 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Honduras y el apoyo técnico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), este jueves dan inicio los trabajos paliativos y preventivos en la denominada zona cero de los deslizamientos en la colonia Guillén y El Reparto por Bajo, en Tegucigalpa.

El despliegue militar y municipal busca atender de manera inmediata los daños provocados por los recientes derrumbes y lluvias que han afectado gravemente a los barrios Guillén, El Reparto y Santa Rosa, donde decenas de familias permanecen en riesgo.

“Hoy iniciamos aquí en la colonia El Reparto con la intervención. Venimos con 300 hombres y comenzamos la ardua labor de sacar los escombros y proteger a la población. Lo más importante es salvaguardar vidas”, expresó un portavoz de las Fuerzas Armadas al anunciar el inicio de las operaciones en la zona.

Por su parte, el coordinador del Proyecto de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC, Julio Quiñónez, explicó que los trabajos consisten en bajar el nivel de saturación de los suelos, bombear el exceso de agua y remover escombros para estabilizar el terreno.

“Estamos realizando actividades para reducir la saturación del suelo y comenzar la extracción de agua acumulada. En la medida que el clima lo permita, también removeremos estructuras en riesgo de colapso para evitar mayores daños”, indicó Quiñónez.

El funcionario añadió que el objetivo es preparar el terreno para que la empresa contratada pueda continuar las obras de mitigación, una vez aseguradas las zonas más vulnerables. “Estamos trabajando con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas, cuidando siempre de no exponer la vida de nadie. Estos trabajos se extenderán al menos por una semana, dependiendo de las condiciones climáticas”, detalló.

Antes de introducir maquinaria pesada, las autoridades confirmaron que se procederá a asegurar la zona del deslizamiento para evitar nuevas afectaciones, ya que la humedad y la saturación del terreno siguen siendo extremadamente altas.

Tanto la AMDC como las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de proteger a las familias afectadas y trabajar de forma coordinada para estabilizar la zona y prevenir nuevos desastres en el Distrito Central, en ese sentido se solicita a toda la población de la zona, mantener las medidas de prevención y atender todas las instrucciones ya que lo primero es resguardar la vida, remarcaron las autoridades. LB