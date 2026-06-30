Equipos antidrogas detienen a ciudadano con más de L.345 mil en Valle

Valle – Mediante labores de vigilancia y seguimiento policial, equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) a través de la Unidad Regional Antidrogas #6 (URAN-6), con apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), detuvieron a un ciudadano y decomisaron la supuesta cantidad de 345 mil 190 lempiras durante un operativo ejecutado en la aldea La Arada, municipio de Langue, departamento de Valle.

La acción fue desarrollada como parte de las estrategias de inteligencia orientadas a identificar y neutralizar actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos conexos. Durante la intervención, las autoridades requirieron al sospechoso cuando se transportaba en un vehículo tipo turismo, marca Toyota, color gris, además del decomiso de un teléfono celular que será incorporado al proceso investigativo, y así también determinar si este sujeto pertenece a alguna estructura criminal.

Como parte del procedimiento, el vehículo fue trasladado a un punto de control policial en la zona sur, donde será sometido a una inspección mediante escáner con el fin de descartar la existencia de compartimentos ocultos u otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

El dinero decomisado será contabilizado por un técnico de inspecciones oculares para constatar la cantidad y el mismo se encontraba empaquetado con la leyenda «Cusuco», lo cual será objeto de las diligencias e investigaciones correspondientes para establecer su origen y posible vinculación con hechos delictivos y narcoactividad, mientras el caso continúa en coordinación con la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, que determinará los delitos que correspondan conforme al avance de las investigaciones. JS