Equipo de fiscales a EEUU para conocer testimonio de implicado en asesinato de cuatro jóvenes, entre ellos hijo de Pepe Lobo

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, designó este miércoles una comisión de fiscales para que viajen a Estados Unidos para conocer las declaraciones brindadas por una persona implicada en el crimen del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y tres personas más.

A través de un comunicado, el Fiscal General instruyó iniciar gestiones de asistencia judicial internacional para obtener información relacionada con las declaraciones de Gerson Cuadra Soto, conocido con el alias “Fantasma”, sobre el caso de Saíd Lobo Bonilla, José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera.

Cabe recordar que Gerson Cuadra Soto, es miembro de la Mara Salvatrucha, y fue capturado en diciembre de 2025 en Grand Island en el estado de Nebraska.

Ha trascendido información que este personaje ha declarado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de ser uno de los ejecutores del crimen de los cuatro jóvenes y quien fue el autor intelectual.

En ese sentido, el Ministerio Público designó una comisión de fiscales para que viaje a EEUU y coordine con las autoridades correspondientes para conocer de primera mano el alcance de las declaraciones del “Fantasma” y profundizar las investigaciones.

Este miércoles, el expresidente Lobo Sosa visitó el Ministerio Público para reunirse con el Fiscal General para conocer los avances de la investigación en relación con el testimonio.

Por este caso, hay cuatro personas que han sido condenadas: Ever Ezequiel Espinoza Martínez (96 años), Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez (96 años), Erick David Macías Rodríguez (12 años, muerto) y Norma Alicia García (12 años y ocho meses). AG