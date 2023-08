Equipo de expertos de ONU no pidió eliminar o aprobar alguna ley para instalar CICIH: Canciller

Tegucigalpa – “Ha surgido información que no es la correcta, hubo un intercambio con todas las instituciones y se ha pedido información específica, el equipo de expertos no ha pedido en ningún caso la derogación de alguna ley, no ha pedido la emisión de algún tipo de ley, creo que resultan positivos los avances que ha tenido el Congreso Nacional en avanzar en algunos tipos de leyes que se han ido eliminando y que obstaculizaban en alguna manera la persecución de delitos penales en casos de corrupción”, expresó este lunes el canciller hondureño Enrique Reina.

– El convenio debe estar listo entre tres o cuatro meses para instalar la CICIH, dijo.

Las aseveraciones del encargado de la oficina de Relaciones Exteriores difieren en gran medida con documentos públicos de la misión de la ONU, así como con versiones de funcionarios de alto rango del actual gobierno.

El canciller se reunió este lunes con la comisión de expertos de la ONU que exploran las condiciones para una eventual instalación de la CICIH.

En una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, dijo que como gobierno esperan se firme el convenio lo más pronto posible para que se instale la CICIH en Honduras.

Reiteró que “la comisión no nos ha exigido, no nos ha puesto condicionamientos, al contrario solo recopilar información de cuáles son las leyes que se aplican, las posiciones de las instituciones, como intercambio inicial en este análisis que hacen, pero por ahora no hay ninguna solicitud específica de normas a derogar, de normas a reformar”.

El canciller Enrique Reina.

Prosiguió que “obviamente creo que esto podrá ser parte de una fase posterior en el que obviamente entraremos ya en las negociaciones concretas de cuáles podrían ser algunas reformas necesarias que se consideran útiles para otorgarle a la CICIH las capacidades legales para que pueda funcionar en la investigación de delitos ligados a la corrupción y en la presentación de casos”.

Reina aseguró que lo que se pretende es que la CICIH funcione, que tenga su espacio de acción, las garras y dientes para que no le pase lo ocurrido con la fenecida MACCIH.

Remarcó que las instrucciones giradas por la presidenta Xiomara Castro es que antes que concluya este 2023, tener el convenio listo para enviarlo al Congreso antes de finalizar el año.

La comitiva de expertos de la ONU visita por segunda vez a Honduras en las últimas semanas. Se prevé concluya sus exploraciones este año previo a una eventual instalación de la misión anticorrupción que podría materializarse en el primer semestre de 2024.