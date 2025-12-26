Epstein no estaba bien vigilado en prisión, según nuevos documentos sobre su muerte

Redacción Internacional.– Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre Jeffrey Epstein incorporan nuevos detalles de su muerte en prisión e inciden en que el pederasta no tenía suficiente vigilancia, a pesar de que tenía riesgo de suicidio, según reveló este viernes The Washington Post.

Epstein murió en prisión el 10 de agosto de 2019, después de ser acusado de varios cargos de tráfico y delitos sexuales que le podrían llevar a una condena de 45 años, y de que un día antes se publicaran miles de documentos con pruebas que sustentaban la acusación del abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

La autopsia determinó que se había ahorcado en su celda, aunque muchas personas, incluidos miembros del Congreso estadounidense y partidarios del presidente estadounidense Donald Trump, afirmaron sin pruebas que fue asesinado.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia -a instancias de una ley del Congreso aprobada el mes pasado- no incluyen tampoco ninguna prueba de un posible asesinato y sí ahondan en la teoría de que las autoridades penitenciarias no monitorearon adecuadamente a Epstein, a pesar de que estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio, se lee en el artículo del periódico capitalino.

Los documentos dan sobre todo más detalles sobre el intento de suicidio previo que había protagonizado el magnate, cuando el 23 de julio de 2019, un par de semanas después de su ingreso en prisión, fue encontrado semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello.

«Tras intentar ponerlo de pie con dificultad, el personal le sujetó las manos y las piernas a Epstein y lo sacó en una camilla, según el informe. Una evaluación médica reveló enrojecimiento y abrasiones en el cuello. Las fotos del informe, con fecha de la 1:45 a. m. y etiquetadas como «posible intento de suicidio», muestran a un Epstein desaliñado, con una bata azul antisuicidio y la piel ligeramente enrojecida por encima de la clavícula», explica el Washington Post.

Después de eso, Epstein fue puesto en vigilancia ante un posible nuevo suicidio y en los documentos se leen las notas manuscritas de los empleados, tomadas en intervalos de 15 minutos.

Una de ellas apunta que Epstein dijo que un compañero de celda intentó matarle, y el informe de la investigación también recoge el testimonio de un funcionario que afirmó lo mismo. Sin embargo, los investigadores no corroboraron que el entonces compañero, el expolicía Nicholas Tartaglione, le hubiera agredido.

Otro documento incluye notas de una entrevista con un psicólogo de prisión que observó a Epstein durante las dos semanas siguientes, y en la cual el magnate aseguró que «suicidarse iba contra su religión» y que no le gustaba el dolor.

Pero tres días después, cuando valoraban sacarle de la unidad especial para personas con problemas psiquiátricos donde estaba tras el intento de suicidio -de donde salió el 30 de julio-, el psicólogo jefe de la prisión escribió un correo electrónico expresando su preocupación «porque lo había bajado a observación psicológica en lugar de mantenerlo en vigilancia por suicidio». EFE/ir