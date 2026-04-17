Epidemiólogo alerta de proliferación de zancudos transmisores del dengue

Tegucigalpa – El epidemiólogo Kenneth Rodríguez alertó hoy de una creciente proliferación de zancudos transmisores del dengue en varios departamentos del país.

El experto exhortó a la población hondureña para que inicie a aplicar las medidas de prevención para combatir el dengue.

“Recordemos que ya cayeron las primeras lluvias del año en semanas anteriores y esto provocó una eclosión de los huevecillos que habían quedado; por consiguiente, entre enero y abril habrá una proliferación de zancudos”, manifestó.

Por lo que se está viendo, en ciertas regiones sanitarias como «Cortés, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, la metropolitana de San Pedro Sula y de Tegucigalpa están reportando altas atenciones de pacientes con sintomatología asociada a dengue”, detalló.

Hasta el mes de marzo, Honduras registró mil 711 contagios de dengue a nivel nacional, según estadísticas oficiales.

Del total de casos, mil 688 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que 23 han sido clasificados como dengue grave, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

En ese contexto, Rodríguez hizo un llamado a las nuevas autoridades para que “inicien el proceso de fumigación a nivel de barrios y colonias; la misma alcaldía municipal tiene que empezar a que todos los dueños de solares y predios baldíos tengan que ser limpiados para evitar criaderos de zancudos”. (RO)