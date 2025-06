Enzo Maresca carga contra las suspensiones de partidos: «Esto no es fútbol, es un chiste»

Redacción Deportes (EEUU) – Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, cargó este sábado contra las suspensiones en los partidos debido al mal tiempo en el Mundial de Clubes tras su encuentro ante el Benfica, que se detuvo en el minuto 85 y estuvo parado durante dos horas antes de reanudarse (1-4 para los británicos).

«Durante 85 minutos estábamos controlando el juego, no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo», dijo en una rueda de prensa.

«Personalmente para mí esto no es fútbol. Ya van siete, ocho, nueve partidos que han suspendido aquí (son seis en realidad). Creo que es un chiste, honestamente (…). Me cuesta entenderlo. Lo puedo entender por razones de seguridad, pero si suspendes tantos partidos probablemente significa que este no es el sitio adecuado para hacer esta competición», añadió.

El Chelsea iba ganando por 0-1 cuando el partido disputado en Charlotte (EEUU) se interrumpió por tormenta eléctrica en el minuto 85. Tras el largo parón, el Benfica empató con un penalti de Ángel Di María en el 95, lo que llevó a la prórroga donde finalmente se impusieron los londinenses.

«Esta es una competición fantástica (…). Pero el problema es que si suspendes un partido durante dos horas esto no es fútbol. Es algo completamente diferente. Estoy muy feliz (por el triunfo), pero me cuesta entender el parón de dos horas. Estamos dentro y vamos ganando, sales fuera y mentalmente es diferente. Es difícil», indicó.

«Es un partido completamente diferente, no es el mismo partido. Se rompe el ritmo. En esas dos horas dentro, los jugadores hablaron con sus familias para saber si estaban bien en cuanto a seguridad, comieron algo, estaban riéndose, estaban hablando por teléfono… ¡Son dos horas!», agregó.

El preparador italiano pidió que no se le malinterpretara y repitió que cree que el Mundial de Clubes es un torneo «fantástico» y subrayó su felicidad por estar en cuartos de final.

Pero insistió en que si hay tantas suspensiones algo no está funcionando bien, aunque reconoció que no sabe cuál podría ser la solución.

«No es normal suspender un partido. En un Mundial, ¿cuántos partidos se suspenden? Probablemente cero. En Europa, ¿cuántos se suspenden? Cero. Estamos aquí desde hace dos semanas y ya se han suspendido seis partidos. Es un problema. Pero yo hablo como entrenador. Cuando estás dos horas dentro y quieres mantener a los jugadores ‘en el partido’, ¿cómo les mantienes concentrados? Es un chiste, por eso lo decía», cerró. EFE