Envían a Támara a supuesto asesino de su pareja en aldea Suyapa

Tegucigalpa – Dictan en audiencia inicial auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Ramón Bladimir Fúnez Sosa (42) alias «Iker Sosa», acusado como autor de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, Claudia Inés Aceituno Cáceres.

En este caso, la audiencia preliminar se fijó para el 8 de diciembre del año en curso.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre del presente año en la aldea Suyapa de esta ciudad capital, después que familiares develaran el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima, quien había desaparecido aproximadamente hace tres meses.

La exhumación cadavérica se realizó el lunes 10 de noviembre estableciendo la causa de muerte fue heridas con arma blanca (tipo cuchillo) y manera de muerte homicida.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Sección en Muerte de Mujeres de la FEDCV y realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) determinan que el día 15 de agosto del año en curso en horas de la noche, el hermano de la víctima escuchó una discusión entre la pareja; pese que no le dio importancia observó que el siguiente día su hermana ya no se encontraba en la vivienda.

Parte de las investigaciones indican que días posteriores del crimen, el sospechoso realizaba en una pulpería compras de material de limpieza como ser: desinfectantes, cloro y también cal con el fin de ocultar el cadáver de su pareja. PD