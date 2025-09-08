Envían a Támara a pandilleros involucrados en crimen de estudiantes del Intae

Tegucigalpa – Seis miembros de la pandilla 18, capturados en una operación conjunta entre el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), fueron enviados al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

A los privados de libertad se les vincula con múltiples delitos, incluyendo cinco asesinatos, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

La investigación detalla que los pandilleros Jostin Jacobo Cálix Coca, José Roberto Alemán Rivera y Carlos Alexander Urbina Reyes, enfrentan cargos por su presunta participación en varios crímenes; específicamente, son señalados como responsables de tres asesinatos ocurridos el 28 de marzo de 2025.

Las víctimas, identificadas como Efraín Chun Chocooj, Luis Gonzales Cruz (ambos de origen guatemalteco) y Walter Josué Gómez Solórzano (oriundo de La Lima, Cortés). Los tres fueron sacados de su lugar de trabajo en un negocio de juegos mecánicos y encontrados sin vida horas después en la colonia La Pradera.

A los mismos acusados también se les vincula a dos delitos de asesinato de los estudiantes Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, ambos del Instituto Tecnológico de Administración de Empresa (INTAE), así como asesinato en su grado de ejecución de tentativa a un testigo protegido, en un hecho que sucedió el 3 de agosto en la colonia La Pradera.

En el caso contra Fares Ottoniel Coello Andino, Manuel Antonio Maldonado Silva, Jostin Jacobo Calix Coca, Ángel David Durán Cardona, José Roberto Alemán Rivera y Carlos Alexander Urbina Reyes, también fueron acusados por la FESCCO por los delitos de tráfico ilícito de droga, asociación para delinquir y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. A Fares Ottoniel Coello Andino, también se le imputa por porte ilegal de explosivos.

Los seis individuos deberán presentarse nuevamente ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el próximo viernes 12 de septiembre para la audiencia inicial.