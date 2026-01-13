Envían a Támara a exdiputado acusado de supuestas agresiones sexuales a menor de edad

Santa Bárbara – Ante la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Santa Bárbara, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), remitieron a un exdiputado implicado en interrumpir el desarrollo y la libertad sexual de una menor.

En la Audiencia de Declaración de Imputado, el Juez de Letras Seccional del Área Penal, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Hermín Urquía Reyes, como supuesto responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor.

La fiscalía, ratificó el requerimiento, describió los hechos, pidiendo la medida cautelar limitativa de la libertad. Por su parte, la defensa rechazó la acción fiscal, solicitando mantener el estado de inocencia de su representado.

Ante las circunstancias del hecho, las normas, convenios, tratados internacionales, el debido proceso, la legalidad, el Juez de Letras Seccional del Área Penal dispuso que dicho encausado cumpla el término legal de los seis días en el Centro Penitenciario de Támara, M.D.C., departamento de Francisco Morazán.

La Audiencia Inicial, se programó para las 10:00 de la mañana del viernes 16 de enero. Previamente, se fijó la prueba anticipada. JS