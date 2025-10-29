Enviada a Presidencia del CN resolución de extender el periodo de sesiones

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, comunicó este miércoles que ya fue enviada al presidente Luis Redondo y la secretaría Angélica Smith la resolución de extender el periodo de sesiones ordinarias.

“Esta mañana, en cumplimiento de lo resuelto por el pleno del Congreso Nacional, le hemos enviado al Presidente y Secretaria del CN, la notificación formal en el sentido de que se han prorrogado las sesiones del CN por resolución del Pleno”, indicó Espinoza mediante un mensaje en sus redes sociales.

En las últimas horas, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional aprobaron mediante en una sesión legislativa, autoconvocada, la extensión del período de sesiones legislativas ordinarias hasta el 20 de enero de 2026.

La sesión se realizó en los bajos del Legislativo, ya que un fuerte contingente de seguridad impidió el ingreso al edificio de los diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH). VC