Entusiasmo, fervor y civismo en desfiles patrios en Honduras

Tegucigalpa- Con el encabezamiento de la escolta de banderas portadas por caballeros cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán, representativas de los países centroamericanos, inició el tradicional desfile patrio en conmemoración al 204 aniversario de la independencia de Centroamérica.

El desfile arrancó en el bulevar Suyapa a la altura de Plantas Tropicales hasta el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde los tres poderes del Estado, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y del Poder Judicial Rebeca Ráquel Obando la presidenta Xiomara Castro y miembros del gabinete de gobierno, se encuentran en el estrado principal para contemplar los movimientos de los participantes.

Este año, las calles de la capital serán engalanadas por el desfile de 78 institutos privados y centros educativos públicos.

En el desfile también participaron miembros de las Fuerzas Armadas que con sus pelotones hacen demostraciones a la población que se encuentra presente en las calles donde hacen su recorrido hasta llegar a las instalaciones del Estadio Nacional.

El secretario de Educación, Daniel Sponda, confirma la participación de 78 institutos de educación media en los desfiles patrios en el Distrito Central pic.twitter.com/yhhDzFPhZY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que 78 institutos educativos participan en los desfiles patrios en la conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras.

Este 15 de septiembre de 2025, el país recordará su independencia de la Corona Española, en 1821, y la Secretaría de Educación trabaja junto a diversas entidades para garantizar que los desfiles y actos cívicos se desarrollen con orden, seguridad y entusiasmo patriótico.

Los diferentes institutos tanto de la capital como a nivel nacional lucen sus mejores galas para conmemorar el 204 aniversario de independencia patria.

Las palillonas, bandas, cuadros folklóricos, indias bonitas, pomponeras, y pelotones hacen sus presentaciones frente al estrado principal del Estadio Nacional.

En horas del mediodía se tiene prevista la entonación del Himno Nacional, y el lanzamiento de los paracaidistas.

Palillonas del Instituto Yhavé Missi engalanan los festejos patrios este 15 de septiembre pic.twitter.com/ZxIkxpREvM — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

Asimismo, el discurso de la presidenta Castro a las 12 del mediodía.

Mientras en el bulevar Suyapa los diferentes centros educativos realizan su recorrido y conmemorar los 204 aniversario de independencia patria.

El Instituto Hibueras arranca aplausos de los asistentes a los desfiles patrios en Tegucigalpa. pic.twitter.com/cvSDAP4aeO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

En el marco de las celebraciones patrias, el civismo cobra un papel fundamental, pues es el valor que une a la ciudadanía alrededor de la historia, los símbolos nacionales y los ideales que dieron origen a la independencia.

Más allá de los desfiles, la música y las banderas ondeando, el civismo representa el respeto a la patria y el compromiso de construir un país más justo y solidario. IR