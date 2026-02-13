Entregan proyecto de Ley de Amnistía Política a diputados del Congreso Nacional

Tegucigalpa – El coordinador general de Defensores de Honduras, el general en condición de retiro Mario Hung Pacheco, entregó este día a los diputados Kilvett Zabdiel Bertrand, del Partido Nacional, y Luz Ernestina Mejía, del Partido Liberal, el proyecto de Ley denominado “Amnistía Política por Persecución y Judicialización de Acciones sin Respaldo Jurídico y Medios de Pruebas Confiables”.

Según explicó Hung Pacheco, la iniciativa tiene como fundamento principal varios considerandos constitucionales, entre ellos que la Constitución de la República reconoce como principios esenciales del Estado de Derecho la convivencia pacífica, la reconciliación nacional, la seguridad jurídica y el respeto irrestricto al debido proceso.

El general indicó que el proyecto fue entregado a los diputados en su calidad de representantes del Congreso Nacional, para que lo presenten ante el pleno legislativo, recordando que el artículo 205, numeral 16, de la Constitución faculta al Soberano Congreso a conceder amnistías por delitos políticos y comunes conexos.

“Es un imperativo categórico e impostergable que Honduras, a través de políticas humanas, profesionales y objetivas, lleve a sus habitantes al convencimiento de que la justicia siempre se impartirá sin prejuicios ni abusos”, apunta el documento en sus considerandos.

El objetivo principal de la iniciativa, según se detalla en el documento, es conceder una amnistía general e incondicional a personas que hayan sido investigadas, procesadas o incluso condenadas —pero con recursos de casación pendientes— en casos de naturaleza política, especialmente cuando existan indicios de motivación ideológica, pruebas no confiables y la presencia de duda razonable o prueba insuficiente.

Por su parte, el diputado Kilvett Bertrand manifestó que se comprometía a estudiar el proyecto y socializarlo con sus homólogos en el Legislativo como una iniciativa proveniente de la sociedad civil. “No se trata únicamente de otorgar amnistía, sino de garantizar que exista justicia sin abusos”, afirmó.

La entrega oficial de la propuesta se realizó en el marco de la ceremonia de reconocimientos por la defensa de la democracia, organizada por Defensores de Honduras, en la que se distinguió a diversos sectores de la sociedad por su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. LB