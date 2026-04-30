Entregan Premios Herencia Africana en Casa Presidencial

Tegucigalpa – Al ritmo de los tambores y con el colorido de su vestimenta ancestral, este jueves se celebró en el Salón Morazán de Casa Presidencial la ceremonia de entrega de los Premios Herencia Africana 2026 , en una jornada que exaltó la riqueza cultural, histórica y social del pueblo garífuna.

La ceremonia también sirvió para conmemorar el 229 aniversario de la llegada de los garífunas a Honduras, reconociendo su invaluable aporte en los ámbitos cultural, económico y social, pilares que han marcado la identidad nacional.

En la ceremonia participó el presidente Nasry Asfura, representantes de la comunidad garífuna y de habla inglesa, autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático, organismos internacionales y miembros de la sociedad civil, en un ambiente de respeto, alegría y orgullo por la herencia afrodescendiente.

«Estoy contento de tenerlos aquí. Son 229 años de herencia que hemos venido desarrollando cada día más y estoy seguro de que podemos hacerlo mejor. Aquí me tienen para servirles, para trabajar, para mejorar y para crear un futuro juntos que nos traiga bienestar. Esta es la casa de ustedes», expresó el presidente Asfura.

El mandatario también recordó los avances en materia educativa, destacando que en Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Ocotepeque se entregarán libros escolares para que niños y jóvenes reciban una educación de altos estándares. Además, adelantó que en los próximos días se impulsará un programa nacional de salud para atender a los hondureños que más lo necesitan.

Ejemplo de resiliencia

«Hoy conmemoramos 229 años de una historia que no solo pertenece al pasado, sino que vive, respira y se proyecta con fuerza en el presente y el futuro de nuestra nación. La llegada del pueblo garífuna a Honduras en 1797 no fue simplemente un hecho histórico, sino el inicio de una herencia de dignidad, resistencia y riqueza cultural que hoy es orgullo nacional», subrayó el designado presidencial, Carlos Flores, quien también fue invitado a la ceremonia.

Flores destacó que reconocer el aporte del pueblo garífuna a la construcción de Honduras es un acto de justicia histórica, ya que su identidad, lengua, música, gastronomía y tradiciones enriquecen la cultura nacional y recuerdan al país sus raíces y su diversidad.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a destacadas personalidades en diversas categorías: en Desarrollo Socioeconómico, Sharon Rose McField Johnson; en Desarrollo Político, Derick Wilson Martínez Barrios; en Desarrollo Cultural-Artístico, Sixto Ramírez ; en Desarrollo Deportivo, Elvin Aquino ; y en Desarrollo Técnico-Científico, Byron Emile Brooks Kelly .

Como parte de la agenda cultural, se realizó la presentación del libro “Wayúmeila”, a cargo de José Luis Argeñal, director general de Libro y Documento de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio de Honduras. Además, el director del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, Armando Crisanto Meléndez, ofreció una exposición sobre el contexto histórico del Mes de la Herencia Africana.

Esta premiación se sustenta en decisiones adoptadas por el país para reconocer el valor de la herencia africana mediante el decreto legislativo 330-2002, publicado en el diario oficial La Gaceta, se declaró en abril como el Mes de la Herencia Africana en Honduras.

Posteriormente, a través del decreto ejecutivo 004-2006, se instituyó el Premio Nacional de la Herencia Africana, con el objetivo de destacar a quienes contribuyen al desarrollo nacional desde distintos ámbitos. JS