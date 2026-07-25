Entregan patrullas y motocicletas a la PMOP para reforzar la seguridad en la zona norte

Tegucigalpa – El Gobierno entregó este viernes una moderna flota vehicular a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para fortalecer las operaciones de seguridad en la zona norte del país, en un acto celebrado en el complejo policial en Chamelecón, San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Con esta entrega se busca ampliar la capacidad de respuesta ante el crimen común y organizado en San Pedro Sula y sectores aledaños.

La ceremonia de entrega fue encabezada por el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, en representación del presidente Nasry Asfura. En el acto también participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el comandante de la PMOP, coronel Selvin Adalid Antúnez Medina.

La nueva flora vehicular consiste en 60 radiopatrullas, 48 motocicletas, una ambulancia equipada y un autobús, recursos que permitirán mejorar el patrullaje, la movilidad y la atención en zonas estratégicas del norte del país.

Durante el acto, Rodríguez Burchard destacó que esta acción refleja el compromiso del Gobierno del presidente Asfura con la seguridad de San Pedro Sula y con el respaldo a las fuerzas encargadas de combatir la delincuencia y devolver la tranquilidad a las familias hondureñas.

Esta importante dotación logística optimizará la capacidad de respuesta rápida y permitirá un despliegue operativo más eficiente en aldeas, barrios, colonias y zonas estratégicas del norte del país.

Con este equipamiento, el Gobierno de la República reafirma su compromiso constitucional de respaldar la seguridad pública mediante una presencia disuasiva y efectiva contra la criminalidad en el territorio nacional.

“Este evento tiene varios significados. El primero de ellos refleja el compromiso del presidente Asfura y la presente administración con esta zona, en devolverle a San Pedro Sula, parte del esfuerzo y de la pujanza y del aporte que ellos a través de su trabajo y de sus impuestos, generan para el gobierno central”, subrayó Rodríguez Burchard.

“También, es una muestra del compromiso del presidente por la seguridad de la zona noroccidental, por el compromiso de el de mejorar la paz, la tranquilidad y la convivencia entre nuestros ciudadanos y el apoyo irrestricto que tienen estas Fuerzas Armadas para con la seguridad ciudadana a través de la entidad encargada primariamente que es el Ministerio de Seguridad”, acotó el funcionario.

Añadió que “también, simboliza el compromiso que se tiene con ustedes, con nuestra tropa, con la primera línea de fuego en esta guerra incansable contra la delincuencia común y la delincuencia también internacional”. JS