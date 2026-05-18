Entregan DNI a grupo de hondureños en Belice

Tegucigalpa – Un grupo de hondureños radicados en Belice recibió su Documento de Identificación Nacional (DNI) tras solicitarlo ante la embajada de Honduras en ese país.

Las personas que solicitaron su DNI por primera vez o reposición se hicieron presente en las oficinas de la Embajada de Belice donde pudieron retirar su documento de identificación.

La embajadora de Honduras en Belice, Scarleth Ayón, informó que seguirán apoyando a los connacionales con el fin de facilitar cualquier trámite en dicho país.

En ese orden, se continuará recibiendo solicitudes de este documento en dicha oficina diplomática.

De acuerdo a la legislación migratoria vigente, Belice permite el ingreso de ciudadanos extranjeros a su territorio por 30 días sin necesidad de visa, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la ley, pero si van a permanecer por más tiempo, deberán solicitarla.

El ingreso irregular, es una ofensa penal, lo que significa que si alguien comete una falta relacionada, es presentada ante un juez quien determina una multa económica equivalente a los 503 dólares, o en su defecto es privado de libertad por seis meses, siendo el infractor sujeto de retorno migratorio al país de origen.

En ese contexto, el DNI es un documento vital para hondureños que buscan regularizar su proceso migratorio en ese país. (RO)