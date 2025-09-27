Entre viernes y sábado Copeco reporta cuatro sismos en Olancho; el mayor alcanzó magnitud 4.1

Tegucigalpa- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que durante la noche del viernes 26 y la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un enjambre sísmico al norte del departamento de Olancho.

En total, se reportaron cuatro movimientos telúricos: el más fuerte con magnitud 4.1, seguido de otros de menor intensidad de 2.6, 2.3 y 2.8, respectivamente.

De acuerdo con el informe oficial, el primer sismo fue percibido por la población, sin embargo, no se reportaron daños materiales ni personales.

Copeco reiteró que se mantiene en constante monitoreo de la actividad sísmica en la zona y llamó a la ciudadanía a mantener la calma y estar atenta a la información oficial que pueda emitirse en caso de nuevas réplicas.

En días anteriores también se han registrado sismos en la misma zona en el departamento de Olancho. LB