Entre uno y dos lempiras bajarán los combustibles a partir del lunes

Tegucigalpa– Desde el lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, los precios de los combustibles registrarán una rebaja que oscilarán entre uno y dos lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

La gasolina superior registrará una rebaja de 1.01 lempiras, su nuevo precio será de 99.33 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular bajará 1.18 lempiras por lo que su valor será de 90.55 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 74.46 lempiras tras reportar una rebaja de 1.62 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá una rebaja de 2.14 lempiras y su precio será de 85.48 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.01 centavo, su nuevo precio será 45.20 lempiras. IR