Entre septiembre y octubre estará completo túnel Florencia-Suyapa en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, estimó que en octubre finalizará el túnel de la colonia Florencia en el bulevar Suyapa.

“Esperemos terminar esta obra a finales de septiembre e inicios de octubre a más tardar, antes de finales febrero vamos a tener los pilotes”, dijo a periodistas.

Comentó que cada dos semanas se presentará en el lugar para supervisar el avance de la obra para que los trabajadores no se detengan.

Zelaya detalló que en el bulevar Suyapa transita alrededor de 20 mil vehículos, y que esta obra será un alivio de congestionamiento vial.

Por otro lado, destacó que ya empezó los operativos de bacheo en la colonia Miraflores como la continuación de los trabajos en el sector del Hatillo.

Sostuvo que se debe resolver los problemas de la capital hondureña para seguir avanzando y no seguir quejándose de la deuda financiera. AG