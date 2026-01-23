Entre seis y ocho liberales integrarán directiva del CN y habrá votos de Libre, adelanta Toño Rivera

Tegucigalpa – El diputado Antonio Rivera Callejas, confirmó este viernes que al menos cuatro partidos estarán representados en la Junta Directiva en Propiedad del Congreso Nacional, siendo estos, el Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana.

“Hay entre 6 y 8 liberales más Democracia Cristiana y Pinu, habrá cuatro bancadas en la Junta Directiva”, confirmó.

Además, agregó que ningún parlamentario de Libre estaría dentro de la junta, pero subrayó que en la moción sí habrá firmas de esta institución política.

“Habrá firmas de Libre en la moción, pero ninguno en la junta, pero mínimo habrá uno en el listado”, añadió.

Apuntó que los diálogos continúan esta mañana previa a la instalación de la Junta Directiva Propietaria. IR