Entre gritos y abucheos, Ramón Barrios ejerce su voto en SPS

San Pedro Sula – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, fue recibido en el centro de votación con gritos y abucheos de los presentes que lo cuestionaron por su papel en el Congreso Nacional.

Barrios ejerció su voto en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) en la ciudad de San Pedro Sula.

Recibió gritos de “Libre nunca más”, “como diputado no trabajan”, “fuera el Familión”.

El congresista de Libre recibió los gritos, abucheos y reclamos con tono jocoso en el que pedía tranquilidad a los presentes.

Barrios le contestó a quienes le estaban reclamando que va a seguir siendo trabajador en una motocicleta ya que éste portaba un casco de moto.

Seguidamente, Barrios abandonó el lugar bajando las gradas y entre gritos de “¿Por qué te vas sin vergüenza?”.

Una situación similar se dio en horas antes con el diputado presidente del Congreso Nacional Luis Redondo. AG