Tegucigalpa – Entre enero y abril 560 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Honduras, informó hoy el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel.

Solo el fin de semana se registraron 19 decesos a causa de accidentes viales, detalló el titular de la DNVT.

Reflexionó que en Centroamérica, Honduras es el único país que no cuenta con un reglamento de velocidad.

En ese sentido, dijo que se debe trabajar en la legislación hondureña para evitar más accidentes viales y muertes por esta causa.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

Los accidentes de tránsito, en las carreteras de Honduras, están entre las principales causas de muerte en el país, con un saldo promedio de cinco muertes diarias, pero esta cifra se triplica durante el fin de semana. (RO)