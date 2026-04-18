Entre el miedo y la incertidumbre: la violencia recrudece en Honduras

Tegucigalpa – La violencia en Honduras se recrudeció durante el primer trimestre de este año, dejando una estela alarmante de muertes que golpea con especial dureza a mujeres y adolescentes. En medio de un clima de creciente inseguridad, las cifras reflejan un repunte sostenido de homicidios, mientras las masacres vuelven a posicionarse como una de las expresiones más crudas de la criminalidad organizada.

– Homicidios se han incrementado este año en un 5 %, según la ASJ.

– En cuatro de los 18 departamentos se acumulan el 53 % de los homicidios en el presente año.

Zonas enteras viven bajo el temor constante, en un contexto donde las respuestas institucionales no logran contener una espiral que parece no dar tregua y que evidencia la profunda fragilidad del sistema de seguridad y justicia en el país.

El asesinato de un docente a sangre fría en un aula donde se imparte el pan del saber, mujeres acribilladas y otra jovencita de 17 años degollada, la muerte violenta de jóvenes durante asaltos y la ejecución de un empresario son apenas algunos de los sonados casos en la presente semana en Honduras.

La escalada de inseguridad y violencia que afecta el país en este 2026, preocupa ya que mujeres, hombres, adolescentes, personas de la tercera edad están siendo víctimas de una criminalidad descarnada que cada vez muestra peores versiones con las que se cometen este tipo de sucesos violentos.

La zozobra afecta la actividad productiva del país, frena el dinamismo económico, genera desconfianza en los inversionistas, eleva el riesgo país y disminuye la llegada de capital.

Hay un incremento en los casos de extorsión, secuestros, asaltos y violencia en general.

El nuevo gobierno debe de tomar las medidas necesarias para contener este problema antes que la ola se convierta en un tsunami criminal que no se pueda contener o que devuelva al país en aquellos horrendos indicadores trágicos de allá por 2012 cuando Honduras figuró como el país más violento del planeta.

Foto elaborada con IA para retratar la violencia en Honduras.

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565 homicidios en primer trimestre

Los datos establecen que en este primer trimestre -según los datos de la Secretaría de Seguridad y citados por Efraín Farach a través de su sección cuentas claras- establecen que se han registrado 565 homicidios, 33 muertes más que las registradas en 2025 (532).

Esto representa una tasa de homicidio del 6.3 por cada 100 mil habitantes en este primer trimestre, en 2025 ya se registraban 5.9.

De los 565 homicidios 444 fueron registrados con arma de fuego lo que representa el 79 % de los crímenes. Asimismo, 69 utilizaron arma blanca que representa el 12 %; 28 con objetos contundentes que es el 5 % y 24 de los hechos con otras herramientas que representa el 4 %.

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Al menos seis masacres se registran este 2026 en Honduras.

FM, Yoro, Cortés y Olancho

Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho acumulan el 53 % de las muertes violentas en el primer trimestre.

El departamento de Francisco Morazán en estos primeros tres meses registra 92 homicidios, 15 hechos violentos más que los registrados en 2025 que fueron 77. En Cortés se reportan 76 este año, siete muertes violentas más que el año pasado que se contabilizaban 69.

El departamento de Yoro registra 74 este año, 20 homicidios más que los registrados en 2025 que fueron 54.

Mientras que Olancho reporta 55 muertes violentas, dos menos que las registradas en el primer trimestre de 2025 que sumaban 57.

En todos los departamentos se reportan hechos violentos en el primer trimestre de este 2026.

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Cabeceras departamentales

Mientras que las cabeceras departamentales concentran 202 de las 565 muertes violentas, siendo el Distrito Central y San Pedro Sula el 55 % de las muertes.

Mientras que en promedio las cabeceras concentran el 40 % de los homicidios, lo que representa que cuatro de cada 10 homicidios se registran en las mismas.

Según la tendencia, en 2025 se registraron 2 mil 354 homicidios, de continuar así, en 2026 se superarán los 2 mil 500 homicidios.

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Wilmer Vásquez, de Coiproden.

137 menores asesinados en primer trimestre

Wilmer Vásquez, director de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), sostuvo a Proceso Digital que en este primer trimestre del año han muerto de forma violenta 137 menores.

Sostuvo que del total de los fallecidos el 82 % son varones y el 18% son mujeres.

“Vemos con suma preocupación estas muertes porque en 2025 se mantuvieron tres departamentos (Francisco Morazán, Cortés y Atlántida), donde se concentraban las muertes, en este 2026 son cuatro los departamentos que reportan los hechos criminales entre ellos Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho”, manifestó.

Hizo un llamado al gobierno para que tome las recomendaciones que a nivel internacional hacen al Estado, políticas públicas y que la niñez sea una prioridad.

Auguró que el incremento de las muertes violentas y la inseguridad que hay en el país, los números serán superiores al 2025 y quizá las del 2024, apuntó.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia.

La inseguridad debilita la gobernanza

La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, indicó que este no es un problema solo de Honduras, sino que de Latinoamérica.

“La violencia criminal se entrelaza con muchos factores, porque la violencia es multifacética y que tiene que ver con muchas estructuras criminales que hacen que estas alzas tengan que verse con preocupación”, detalló.

Agregó que el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, las maras y las pandillas crean un triángulo sobre la inseguridad y que debilita la gobernanza y las economías.

Indicó que en promedio se registran seis muertes diarias, sabemos que hay muchos problemas, porque las muertes de mujeres y la saña que registran las muertes de mujeres y los hechos múltiples que se han reportado.

Ante esta espiral de muertes violentas desde la toma de su posición, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que tenía un plan para combatir la extorsión y la criminalidad, pero han pasado 80 días y la población no mira avances en materia de seguridad.

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30 municipios

El ministro Velásquez afirmó se va a focalizar en la criminalidad, implementando un plan estratégico y combatiendo la extorsión y criminalidad.

El plan estratégico diseñado por el ministro se concentrará en los 30 municipios con mayor incidencia de extorsión y criminalidad.

A diferencia de gestiones anteriores, esta intervención no dependerá de medidas excepcionales, sino de tres pilares de acción directa, entre ellas el uso de tecnología y análisis de datos para desarticular estructuras criminales.

Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades científicas con enfoque de género y sinergia técnica con operadores de justicia para asegurar la efectividad en las sentencias de los capturados.

En ese sentido, han solicitado al Congreso Nacional reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para atacar la extorsión y al crimen organizado.

Homicidios se han incrementado en un 5 %

El encargado de Seguridad y Defensa de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda señaló que se reporta un aumento del 5 % en homicidios.

Sostuvo que la percepción no cambia y seguimos sintiendo que estamos viviendo en un país que no hay estrategia, inseguro, que no hay resultados y es evidente que lo que vemos a diario a través de los medios de comunicación es lo que genera esta preocupación.

Agregó que este primer monitoreo abarca del 1 de enero al 10 de abril refleja un aumento del 5 % en los homicidios.

Nelson Castañeda, de ASJ.

La concentración de la violencia se está dando en 16 municipios del país, indicó. “Se tienen que concentrar en estos municipios, hay que retornar la paz y dar resultados”, afirmó.

En ese sentido, sugirió al gobierno del presidente Nasry Asfura tener cuidado en la tasa de homicidios, porque es una tasa que no se puede volver alterar y que tienen que mantenerse hacia la baja.

Indicó que del 2022 al 2025 la tasa de homicidios reflejó una reducción del 42 % y es uno de los elementos destacados de manera positiva en el país y no podemos volver a caer.

Criminales no pueden seguir doblegando al pueblo

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que los grupos criminales ya no pueden seguir doblegando al pueblo hondureño y “vamos a poner orden”, sostuvo.

Afirmó que ofrecerán todas las herramientas para que las fuerzas del orden puedan trabajar.

Zambrano indicó que hay voluntad política para tomar las decisiones, señalando que saben en qué se falló en la administración anterior y cuáles fueron las puertas que les dejaron abiertas a la delincuencia y ahora toca cerrarlas.

El presidente del Legislativo informó que recibieron del Poder Ejecutivo un proyecto de reformas al Código Penal Procesal para reforzar la lucha contra la delincuencia, el cual fue turnado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emitan una opinión y que luego en 15 días procederán a la aprobación de las reformas solicitadas.

Esta semana se reunió el Consejo de Defensa y Seguridad para abordar la ola de violencia.

CNDS sostiene primera reunión

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) bajo la administración del presidente Nasry Asfura, sostuvo su primera reunión para abordar el tema de seguridad.

En la reunión estuvieron presentes el mandatario hondureño; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; y el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes.

El ministro de Comunicaciones, José Argueta, comentó que la reunión trató temas claves como reformas al Código Penal para la lucha contra el crimen organizado, enfatizando la lucha contra la extorsión, endurecer las penas en casos de feminicidios, revisión de medidas reguladoras de la libertad para evitar abusos y el uso de grillete electrónico. PD